En Grupo Extra presentamos las noticias que reflejan los avances y logros en Costa Rica: desde la llegada de marcas internacionales al país y mejoras en seguridad y educación, hasta la liberación de miles de tortugas al mar, estas son las mejores noticias de la semana.

IKEA confirma su llegada a Costa Rica IKEA, la reconocida marca global de muebles y soluciones para el hogar, dio un paso significativo en su expansión regional al anunciar acuerdos de franquicia para Panamá y Costa Rica. Con esto buscan ampliar el alcance de la marca y mejorar la accesibilidad para más personas en América Latina. Lea la nota completa aquí.

¡Más de 8 mil tortugas al mar! Playa Moín es vida y esperanza La Terminal de Contenedores de Moín (TCM) inició una nueva temporada de liberación de tortugas marinas en Playa Moín, una de las zonas de anidación más cruciales del Caribe costarricense. Este esfuerzo interinstitucional busca proteger especies como la Carey, Verde y la emblemática tortuga Baula y ya ha visto la liberación de más de 8 mil tortugas recién nacidas.



La Unión refuerza seguridad con casi 300 cámaras en el cantón La Municipalidad de La Unión concluyó la cuarta etapa del proyecto de videoprotección cantonal, con la instalación de 290 cámaras nuevas distribuidas en los 8 distritos del cantón. Esta fase incluyó la mejora del sistema existente en el distrito de Tres Ríos, donde se reemplazó la tecnología inalámbrica por una red de fibra óptica. Lea la nota completa aquí.

Imparable: Andrea Vargas se cuelga otra medalla de oro La vallista costarricense, Andrea Vargas, conquistó la medalla de oro en la prueba de 100 metros con obstáculos de 0.84 metros de altura, durante el Campeonato Centroamericano Mayor de Atletismo, celebrado en el Estadio Olímpico de Managua. La puriscaleña logró adjudicarse la primera posición con un tiempo de 13.28 segundos. Lea la nota completa aquí.