A falta de ocho meses para el arranque de la Copa del Mundo 2026 ya hay 21 de 48 selecciones clasificadas para la fiesta del fútbol.

Los primeros en asegurarse un lugar fueron México, Estados Unidos y Canadá, que acceden automáticamente como sede del Mundial y poco a poco se han ido clasificando distintas selecciones con el paso de las fechas FIFA.

1. México

2. Estados Unidos

3. Cánada

4. Argentina

5. Brasil

6. Uruguay

7. Colombia

8. Ecuador

9. Paraguay

10. Australia

11. Irán

12. Uzbekistán

13. Jordania

14. Corea del Sur

15. Japón

16. Marruecos

17. Túnez

18. Nueva Zelanda

19. Egipto

20. Argelia

21. Ghana

Faltan tan solo 27 cupos para que se llene la lista de selecciones clasificadas al Mundial 2026.

Las selecciones que no puedan clasificarse en las jornadas de Fecha FIFA tendrán la oportunidad de ingresar con los últimos cupos en los repechajes que se jugarán en marzo del 2026.

Escrito por: Juan Diego Córdoba Leandro

Colaborador Grupo Extra

Foto: AFP