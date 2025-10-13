A falta de ocho meses para el arranque de la Copa del Mundo 2026 ya hay 21 de 48 selecciones clasificadas para la fiesta del fútbol.
Los primeros en asegurarse un lugar fueron México, Estados Unidos y Canadá, que acceden automáticamente como sede del Mundial y poco a poco se han ido clasificando distintas selecciones con el paso de las fechas FIFA.
1. México
2. Estados Unidos
3. Cánada
4. Argentina
5. Brasil
6. Uruguay
7. Colombia
8. Ecuador
9. Paraguay
10. Australia
11. Irán
12. Uzbekistán
13. Jordania
14. Corea del Sur
15. Japón
16. Marruecos
17. Túnez
18. Nueva Zelanda
19. Egipto
20. Argelia
21. Ghana
Faltan tan solo 27 cupos para que se llene la lista de selecciones clasificadas al Mundial 2026.
Las selecciones que no puedan clasificarse en las jornadas de Fecha FIFA tendrán la oportunidad de ingresar con los últimos cupos en los repechajes que se jugarán en marzo del 2026.
Escrito por: Juan Diego Córdoba Leandro
Colaborador Grupo Extra
Foto: AFP