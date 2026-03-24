Si usted transita normalmente la Ruta 27, preste mucha atención, pues la concesionaria Globalvia anunció que los peajes tendrán una doble rebaja a beneficio de los conductores, quienes pagarán hasta ¢40 menos por viaje.

El primer ajuste a los peajes se realizará el 26 de marzo, a partir de la madrugada, y corresponde a una actualización de precios por la baja del dólar.

Cobros por estación entre el 26 de marzo y el 1° de abril.

Además, como parte de los estudios tarifarios trimestrales, las diversas estaciones de cobro también tendrán una nueva rebaja a partir del 1° de abril.

Precios de peajes a partir del 1° de abril.

Para saber cuánto se debe cancelar por trayecto, la Ruta 27 divide a los vehículos en diversas categorías, siendo: