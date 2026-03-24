Si usted transita normalmente la Ruta 27, preste mucha atención, pues la concesionaria Globalvia anunció que los peajes tendrán una doble rebaja a beneficio de los conductores, quienes pagarán hasta ¢40 menos por viaje.
El primer ajuste a los peajes se realizará el 26 de marzo, a partir de la madrugada, y corresponde a una actualización de precios por la baja del dólar.
Además, como parte de los estudios tarifarios trimestrales, las diversas estaciones de cobro también tendrán una nueva rebaja a partir del 1° de abril.
Para saber cuánto se debe cancelar por trayecto, la Ruta 27 divide a los vehículos en diversas categorías, siendo:
- Clase 1: Las motocicletas, vehículos livianos y carga liviana con máximo 4 llantas.
- Clase 2: Las microbuses, buses, busetas con capacidad de más de 9 ocupantes
- Clase 3: Los camiones pesados de 2 o 3 ejes, a partir de 4 y hasta 6 llantas sobre pavimento.
- Clase 4: Los camiones pesados de 4 ejes, a partir de 6 y hasta 8 llantas sobre pavimento.
- Clase 5: Los camiones pesados de 5 ejes o más.