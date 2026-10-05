Estas medidas aplicarán al asiático solicitado para extradición

Fecha de publicación: 5 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 5 de octubre de 2026

Una celda individual de máxima seguridad, vigilancia constante y un estricto control de sus comunicaciones y visitas forman parte de las medidas que aplicará el Ministerio de Justicia y Paz a un ciudadano de origen chino, naturalizado costarricense y de apellido Tam, requerido para un proceso de extradición hacia Estados Unidos.

Justicia ordenó que el detenido sea trasladado al circuito de alta contención, luego de analizar su perfil y determinar que cumple con los criterios establecidos para permanecer bajo este régimen debido a sus presuntos vínculos con estructuras delictivas.

La institución informó que Tam permanecerá solo en una celda y sometido a estrictas medidas de vigilancia y control, similares a las aplicadas a privados de libertad de alto perfil como “Diablo” y “Tan”.

Controlarán visitas, llamadas y contactos

Durante su permanencia, la administración penitenciaria mantendrá una bitácora detallada de todos sus movimientos e interacciones.

El registro incluirá las visitas de familiares y abogados, llamadas telefónicas, contactos con funcionarios penitenciarios, alimentación y otras interacciones que se produzcan dentro del establecimiento.

Además, permanecerá bajo vigilancia constante, una medida que, según Justicia, también busca resguardar su integridad física.

Sin pertenencias personales

Tam, tampoco podrá ingresar al área de alta contención con pertenencias personales.

Será la propia administración penitenciaria la que le proporcione el uniforme y el calzado que deberá utilizar, bajo las mismas condiciones de seguridad establecidas para esta población.

El ciudadano naturalizado costarricense permanecerá bajo estas medidas mientras avanza el proceso de extradición solicitado por Estados Unidos.