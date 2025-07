“Es tan bueno estar en este escenario… No tienen idea”, confesó emocionado el legendario cantante frente a miles de fans durante su último concierto el pasado 5 de julio, en lo que muchos consideran su despedida definitiva de los escenarios.

A lo largo de la presentación, el icónico vocalista permaneció sentado, interpretando 5 canciones que remecieron el corazón de sus seguidores.

Aunque su voz fluctuaba por momentos, logró mantenerse firme y conectado con su público. La gran sorpresa de la noche llegó cuando fue acompañado por sus antiguos compañeros de Black Sabbath, con quienes revivió cuatro de los himnos que marcaron a generaciones.

En una entrevista exclusiva con Variety, el músico fue brutalmente honesto.

“Con la conciencia tranquila, me di cuenta de que no estoy físicamente capacitado para las fechas de mi próxima gira por Europa y el Reino Unido. Sé que no podría soportar los viajes.