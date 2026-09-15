Estas calles de San José amanecen cerradas por los desfiles

Fecha de publicación: 16 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 16 de septiembre de 2026

La Policía de Tránsito y las autoridades municipales confirmaron los detalles del operativo vial que se implementa este martes 15 de setiembre en el centro de San José con motivo del tradicional Desfile de Independencia.

Según el reporte oficial, los cierres vehiculares dieron inicio a las 5:00 a. m. sobre la Avenida Segunda, extendiéndose a lo largo de este eje vial hasta la Calle 17.

Puntos clave del cierre:

Tramo afectado: Cierre total de tránsito vehicular en la Avenida Segunda desde las primeras horas de la mañana, cubriendo el sector que conecta el casco central hasta Calle 17.

Cierre total de tránsito vehicular en la Avenida Segunda desde las primeras horas de la mañana, cubriendo el sector que conecta el casco central hasta Calle 17. Hora de inicio: 5:00 a. m.

5:00 a. m. Motivo: Garantizar la seguridad de los miles de estudiantes, bandas y familias participantes en los actos cívicos y desfiles conmemorativos.

Se recomienda a los conductores que necesiten ingresar o atravesar la capital tomar rutas alternas como la Avenida 10 o la zona de Circunvalación para evitar congestiones en el cuadrante central.