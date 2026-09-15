Estas calles de San José amanecen cerradas por los desfiles

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La Policía de Tránsito y las autoridades municipales confirmaron los detalles del operativo vial que se implementa este martes 15 de setiembre en el centro de San José con motivo del tradicional Desfile de Independencia.
Según el reporte oficial, los cierres vehiculares dieron inicio a las 5:00 a. m. sobre la Avenida Segunda, extendiéndose a lo largo de este eje vial hasta la Calle 17.
Se recomienda a los conductores que necesiten ingresar o atravesar la capital tomar rutas alternas como la Avenida 10 o la zona de Circunvalación para evitar congestiones en el cuadrante central.