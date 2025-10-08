Tras la lesión muscular de Celso Borges y la molestia en uno de los tobillos de Keylor Navas, las alarmas se encendieron en la Sele.

En el entrenamiento de ayer, Borges no fue partícipe, y se quedó observando el entreno en tenis y a un costado de la cancha. Mientras que Keylor sí hizo algunos trabajos con el grupo, pero también en tenis.

Esto dice el técnico de la Selección Nacional, Miguel Herrera, sobre el caso de Keylor Navas:

“Keylor ya entrenó hoy al parejo del grupo”, dijo claro y conciso.

En el caso de Celso, la situación es diferente, ya que lo más seguro es que no tenga participación ante los catrachos.

“Celso todavía está en mucha duda. Tenemos que esperar a ver cómo nos entregan el estudio que le hicieron hace rato”, expresó el “Piojo”.

La Sele partió a suelo catracho esta tarde.