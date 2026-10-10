¿Estará Vinicius Júnior en El Clásico contra el Barcelona?

Fecha de publicación: 10 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 10 de octubre de 2026

Tras la expulsión recibida este sábado, la presencia del atacante Vinicius Jr en El Clásico contra el FC Barcelona está en riesgo.

El brasileño vio la tarjeta roja directa este sábado en el partido del Real Madrid ante en Villarreal cuando le tiró del cabello a Nathan Saliba.

En principio, el árbitro lo expulsó aduciendo una agresión directa al rival. Actos así suponen, al menos, dos partidos de castigo.

En caso de ser así, “Vini” no estará disponible para jugar contra el Sevilla (como local) y ante los blaugranas (como visitantes).

La jugada se dio cuando los merengues habían anotado el segundo gol del partido, sin embargo, la acción se revisó en el VAR, con lo cual se invalidó la jugada y posteriormente le mostraron la roja al futbolista.