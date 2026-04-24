Barcelona, AFP.- El joven delantero del FC Barcelona Lamine Yamal sufre una lesión muscular en la pierna izquierda que pone fin a la temporada con su club pero que no le impediría estar en el Mundial 2026, donde las esperanzas de España dependen en gran parte de él.

El jugador sufre “una lesión en el bíceps femoral de la pierna izquierda”, informó el Barcelona. El joven prodigio del Barça se lesionó el miércoles en el partido de Liga contra el Celta al patear un penal para marcar el gol de la victoria de su equipo 1-0. Lamine Yamal ni siquiera celebró el tanto, sino que se tiró al suelo y pidió la ayuda de las asistencias con cara seria esperando a ser atendido.

El Barcelona advirtió que “Lamine Yamal se perderá lo que resta de la temporada”, pero “está previsto que esté disponible para la disputa del Mundial”.