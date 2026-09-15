¿Estará Laura Fernández sentada junto al alcalde de San José?

Fecha de publicación: 16 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 16 de septiembre de 2026

Las señas protocolarias en el Parque Nacional en San José en el marco del 205 aniversario de la Independencia muestran cómo estarán distribuidos los jerarcas para el acto oficial.

Se tiene previsto que la entrega al monumento y demás actividades den inicio desde las 9:00 a.m.

La presidenta Laura Fernández compartirá escenario con el alcalde Diego Miranda, pero no tendrán que sentarse juntos. En las últimas semanas, la polémica entre ambos aumentó producto de diferencias y señalamientos públicos.

Fernández estará en la tarima principal a la par de Roberto Segura (estudiante) y Yara Jiménez, presidenta de la Asamblea Legislativa.

Miranda también estará en la tarima principal, pero a un costado.

En el toldo principal, a mano derecha, estarán los jerarcas del gabinete ampliado, como ministros y presidentes ejecutivos.

En el lado izquierdo, se ubicarán jerarcas de la Municipalidad como la vicealcaldesa Yariela Quirós y miembros del cuerpo diplomático.