La lesión muscular que arrastra Celso Borges mantiene en vilo a la afición de Liga Deportiva Alajuelense, en vísperas de la visita manuda al Club Sport Herediano la noche de este jueves.

Respecto a si podrá estar ante los florenses, el técnico Óscar Ramírez evitó confirmar si Borges podrá estar; sin embargo, dejó entrever que lo van a esperar pese a que buscan llevarlo poco a poco para evitar que la lesión se agrave.

“Es muy parecido al tema de (Alberto) Toril y (Santiago) Van der Putten, tenemos que confirmar en cancha. Uno quisiera meterlo en estos partidos que son a la manera de Celso, pero tenemos que retener esa parte de querer acelerar algo además de que hubo otra problemática con el tema de la Selección; entonces no queremos que haya otra, no queremos perderlo por más tiempo. El jugador necesita verse jugando, no sentir ninguna molestia para jugar con la seguridad que lo caracteriza, hablar mucho con el jugador es muy importante”, dijo “Machillo”.

La escuadra eriza se enfrentará a Herediano en el Estadio Carlos Alvarado de Santa Bárbara, este jueves a las 8:00 p.m.

Jorge Alpízar Solano

Colaborador Grupo Extra