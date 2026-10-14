Fecha de publicación: 14 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 14 de octubre de 2026

Este miércoles 14 de octubre se inaugura el Centro de Alta Contención del Crimen Organizado (CACCO) en un evento al cual fueron invitados los presidentes Nayib Bukele (El Salvador) y Abelardo de la Espriella (Colombia).

El reporte de ingreso de migración de este miércoles a las 7:00 a.m. indica que ningún presidente está en el país.

Según el informe oficial de Migración, la última vez que Bukele ingresó al país fue el 13 de enero, en aquella ocasión fue para colocar la primera piedra del CACCO, hace 10 meses.

Se desconoce si representantes de otros países arribarán al evento. La inauguración está prevista a las 12:30 m.d de este miércoles.