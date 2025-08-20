El abogado administrativo Carlos Campos aclara que en Costa Rica la expresión “estar manchado” tiene diferentes significados según el ámbito en que se utilice, ya que puede referirse a reportes en burós de crédito, procesos judiciales, registros de hipotecas o prendas e incluso al historial de la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef).

Además, destaca que existen mecanismos legales para limpiar esos antecedentes una vez que las deudas han sido canceladas.

Aunque en el lenguaje popular se habla indistintamente de “estar manchado”, Campos subraya que es necesario distinguir entre las instancias en que pueden aparecer registros negativos.

La confusión surge porque muchas veces la persona cree que se trata de un único sistema, cuando en realidad son varios.

Primer escenario: burós de crédito

El primer nivel donde alguien puede aparecer “manchado” es en los burós de crédito privados. Se trata de empresas que venden datos a bancos y financieras sobre el historial de pago de los clientes.

“Ahí pueden salir deudas que incluso no tienen actualidad, como un recibo de teléfono de hace más de veinte años. Si ya se pagó, corresponde hacer una limpieza solicitando a la empresa que elimine el registro”, explicó Campos.

En este caso aplica la Ley de Protección de la Persona frente al Tratamiento de sus Datos Personales, la cual reconoce el derecho de todo ciudadano a que se actualicen o eliminen los registros una vez canceladas las deudas. Si la empresa se niega, el afectado puede acudir a la Agencia de Protección de Datos de los Habitantes (Prodhab), que está facultada para obligar a la actualización.

Segundo escenario: procesos judiciales

Otro motivo de “mancha” es la existencia de un expediente de cobro en el Poder Judicial.

Ahí, la única manera de resolver es dentro del mismo proceso, ya sea pagando, demostrando prescripción o defendiendo la posición con la formalidad correspondiente. “No se puede simplemente pedir que lo borren, hay que enfrentarlo en el juzgado”, detalló el abogado.

Tercer escenario: hipotecas y prendas

Un tercer nivel ocurre en el Registro Nacional, cuando una persona ya canceló un crédito hipotecario o prendario, pero la deuda sigue apareciendo en el sistema.

Esto sucede porque no existe conexión automática entre los bancos y el Registro. “No basta con haber pagado; se debe realizar un trámite formal de cancelación ante notario.

Ese testimonio debe ser inscrito en el Registro para que desaparezca la carga”, puntualizó Campos.

El especialista advierte que muchos clientes se sorprenden cuando descubren que, pese a haber terminado de pagar hace años, su carro o su casa siguen apareciendo con prenda o hipoteca.

La gestión solo puede realizarse por medio de un notario, sea uno de confianza o uno que el mismo banco ofrezca, aunque este último cobra un servicio adicional.

Cuarto escenario: la Sugef

Finalmente, la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) también mantiene registros de morosidad, pero estos se van limpiando con el tiempo.

“La Sugef dura cuatro años en borrar manchas. La idea es que, si una persona dedica ese tiempo a ordenar sus finanzas, tenga un reconocimiento en su historial”, explicó.