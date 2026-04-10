Estancamiento en inversión limita avance en ciberseguridad

Fecha de publicación: 21 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 21 de octubre de 2026

La inversión en investigación y desarrollo (I+D) en ciberseguridad en Costa Rica se ha mantenido en un 0,34% del Producto Interno Bruto (PIB) en los últimos años, sin registrar incrementos estructurales. Esta estabilidad se presenta en un contexto de crecimiento sostenido de los delitos informáticos y de mayor demanda en capacidades tecnológicas.

El dato forma parte del informe Estado de la Ciberseguridad en Costa Rica 2025, elaborado por la Universidad Nacional (UNA), el cual analiza el comportamiento del ecosistema tecnológico y su relación con la ciberseguridad.

Según el estudio, la proporción destinada a I+D se ha mantenido constante al menos desde 2020, sin cambios significativos en el período analizado. Esta estabilidad también se observa en las mediciones más recientes disponibles, donde no se identifican variaciones en el porcentaje del PIB asignado a este rubro.

“La inversión en I+D se ha mantenido constante en 0,34 % como porcentaje del PIB en el período 2020 a 2022, sin incrementos estructurales relevantes, de acuerdo con los datos analizados en el informe”.

No obstante, no se compara con los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), pues el promedio el promedio de los países de la OCDE es del 2,67%, es decir, una brecha de casi ocho veces respecto al estándar internacional.

Para el experto en privacidad y derechos digitales, Mauricio Garro, esta diferencia responde, en parte, a una limitada priorización del tema a nivel estatal.

“Hay un problema de falta de conciencia que debe empezar por la parte política, con el Estado tomando nota e incorporando más presupuesto, más actividades y más concientización en todos los sectores”, señaló Garro.

Garro advirtió que los marcos de protección pueden perder vigencia rápidamente si no se actualizan conforme evolucionan las amenazas digitales. En ese sentido, subrayó que la inversión no solo debe enfocarse en infraestructura tecnológica, sino también en procesos de seguimiento y mejora continua.

Aumento en delitos

En materia de ciberseguridad, el documento detalla que el país enfrenta un aumento en los delitos informáticos y en la complejidad de las amenazas.

Un total de 40.457 denuncias por delitos informáticos registradas entre 2018 y agosto de 2025 reflejan el crecimiento acelerado del cibercrimen en Costa Rica. Solo entre 2023 y 2024, los casos casi se duplicaron, con un aumento del 96,7%.