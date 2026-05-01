La bancada oficialista fue regañada este 1° de mayo por aplaudir la elección de Yara Jiménez como presidenta de la Asamblea para la primera legislatura.

El congresista verdiblanco, Ronald Campos en su rol como presidente provisional le llamó la atención a los diputados del Partido Pueblo Soberano (PPSO), al recordarles que en Cuesta de Moras “están prohíbidos los aplausos”.

No obstante, existe un debate profundo sobre si están permitidos o no este tipo de conductas, pues el Artículo 122 de la Constitución Política incluso va más allá y prohíbe “dar votos de aplausos”.

La interpretación de esta normativa ha dado pie a muchas interpretaciones y criterios divididos por parte de expertos, quienes han considerado que esta medida podría ir en contra de la libertad de expresión de los legisladores.

Mientras que otros, como el exdiputado Otto Guevara considera que es falsa la afirmación de que no se puede aplaudir en medio del Congreso.

“Si quieren aplaudir por el nombramiento de algún compañero en el directorio háganlo. Si quieren aplaudir el informe que el Presidente de la República va a realizar el lunes entrante en el plenario háganlo“, posteó Guevara en redes sociales.

Las veces que se aplaudió

En el contexto histórico, se debe recordar varios momentos en los cuales se les vio a los congresistas aplaudiendo dentro de Cuesta de Moras.

Cuando el expresidente Óscar Arias recibió el Premio Nobel de la Paz, los congresistas explotaron en júbilo con aplausos y felicitaciones.

Años después, el 1° de mayo de 1993, cuando los miembros de la Corte Suprema de Justicia, ingresaron al salón de sesiones los legisladores aplaudieron para homenajear a aquellos de sus miembros que habían sido secuestrados días atrás.

En 2015 se dio un minuto de aplausos en honor del entonces diputado del Frente Amplio Ronal Vargas, tras renunciar a su cargo, mientras en tiempos recientes los diputados oficialistas aplaudieron la rendición de cuentas del mandatario Rodrigo Chaves en 2025.