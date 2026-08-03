”Estamos viviendo un grave ataque a la división de Poderes”

Luego de un movimiento masivo de diputados y miembros del Gabinete de Gobierno, la presidenta Laura Fernández y la presidenta del Congreso, Yara Jiménez, presentaron una querella contra cuatro magistrados.

Foto: Issac Villalta

La presidenta Fernández calificó de “ursupadores” a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia.

“Lo que estamos viviendo es un grave ataque a la división de Poderes”, aseguró la Presidenta.

La mandataria dio declaraciones a la prensa mediante un masivo movimiento de personas apoyando al Gobierno.

“Cuatro magistrados abiertamente le pasaron por encima a las leyes de nuestra República”, añadió la Presidenta.

Fernández aseguró que en el momento en que “guarde silencio ante esta barbaridad, habrá caído el orden democrático y habrá caído el respeto a nuestras instituciones”.

Los jerarcas de Gobierno estuvieron acompañados de los Ministros, así como de los 31 diputados oficialistas de la Asamblea Legislativa.