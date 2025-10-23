¡Estamos orgullosos de ustedes!

Hay que decirlo claramente. Son muchas las veces en que los deportistas de otras disciplinas, que no son el fútbol, tienen su espacio en la prensa. Y ese lugar lo tienen muy bien ganado. No solamente madrugan a entrenar, se meten a una piscina con agua fría en horas de la madrugada o pasan horas y horas en un gimnasio para buscar la excelencia.

Pero a la vez ellos estudian o trabajan, no se dedican al deporte de manera exclusiva. Muchísimo menos reciben jugosos salarios por esa disciplina deportiva. Otro aspecto es que brillan en deportes de conjunto, pero también sacan casta y carácter en competencias individuales donde es ese tico o tica contra sus propios tiempos y marcas.

Diario Extra brinda un pequeño homenaje a toda la delegación que participa en los Juegos Deportivos Centroamericanos Guatemala 2025, donde estamos en la segunda casilla con 125 medallas, solamente superados por los chapines, con 201 preseas.



En Kata triunfa Joshua Núñez.



En voleibol somos monarcas en masculino y femenino.



Álvaro Campos gana el triatlón.



Alondra Ortíz logra 8 medallas.