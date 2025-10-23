¡Estamos orgullosos de ustedes!

Hay que decirlo claramente. Son muchas las veces en que los deportistas de otras disciplinas, que no son el fútbol, tienen su espacio en la prensa. Y ese lugar lo tienen muy bien ganado. No solamente madrugan a entrenar, se meten a una piscina con agua fría en horas de la madrugada o pasan horas y horas en un gimnasio para buscar la excelencia.
Pero a la vez ellos estudian o trabajan, no se dedican al deporte de manera exclusiva. Muchísimo menos reciben jugosos salarios por esa disciplina deportiva. Otro aspecto es que brillan en deportes de conjunto, pero también sacan casta y carácter en competencias individuales donde es ese tico o tica contra sus propios tiempos y marcas.
Diario Extra brinda un pequeño homenaje a toda la delegación que participa en los Juegos Deportivos Centroamericanos Guatemala 2025, donde estamos en la segunda casilla con 125 medallas, solamente superados por los chapines, con 201 preseas.