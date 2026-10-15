Fecha de publicación: 15 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 14 de octubre de 2026

Las últimas, críticas y turbulentas semanas, han probado las muchas caras del narcotráfico y hasta que punto este criminal delito y repudiable negocio, ha penetrado y corrompido las estructuras institucionales, políticas, sociales y económicas de Costa Rica. Ese es el hecho objetivo.

Como dijo la presidente Laura Fernádez… estamos “hasta los tuétanos” y este criminal proceso se sistematizó desde el año 2001, como claramente decían y señalaban los Informes de las FARC sobre Costa Rica, en las computadoras del jefe guerrillero y narcotraficante Raúl Reyes, en el campamento atacado y destruido por el ejército colombiano, en el 2008, en la frontera con Ecuador.

Las significativas capturas de capos y los niveles de incautación realizadas, en los últimos meses, por el OIJ y la PCD, apoyados por información de la DEA, no dejan margen a ninguna duda. Estamos penetrados “hasta los tuétanos” por la criminalidad organizada transnacional y las mafias de la narcoactividad.

Por fin, tantos años después, estamos reencontrándonos con la cruda verdad. Es un estado de crisis y alarma nacional, pero también es un llamado a la lucha patriótica y sin cuartel por nuestro “ser costarricense” y nuestra forma de vida en libertad y democracia.

El cambio que estamos viendo y aplaudiendo, fue posible porque la anterior Asamblea Legislativa reformó por unanimidad, el artículo 32 de la Constitución Política y aprobó la extradición de costarricenses por nacimiento o naturalización, vinculados y reclamados por narcoactividad y terrorismo.

Ese fue un paso trascendental que puso al descubierto la realidad nacional y le dio al país un instrumento jurídico eficaz de lucha. La lista va por más de 25 capos y faltan muchos más, a medida que las confesiones judiciales de los extraditados establezcan los hechos, las corruptas redes políticas de cuido, las complicidades activas y la forma en que se permitió y se nos metió la narcoactividad “hasta los tuétanos” y no solo como ruta de tránsito hacia los grandes mercados de consumo. También, como país de consumo de drogas.

Enfrentar y combatir esta dura verdad … es la gran PRIORIDAD NACIONAL.

Lo que sí le digo y con todo respeto a la señora presidente de la República, es que no es solo un tema de policía, cárceles y de conformar una Fuerza Elite.

Hay que asumir esta crisis nacional en forma integral y con una estrategia nacional conjunta, firme, decidida, direccionada y contundente de los tres Poderes del Estado, en varios frentes de lucha y con la necesaria y activa participación de las comunidadesy los barrios organizados. Ese es el camino correcto… y súmele evaluaciones y control permanente del Poder Ejecutivo.

Y… “que caiga quien caiga”, como firmemente ha dicho la presidenta Laura Fernández. Así sí tendrá el firme apoyo de todos los costarricenses patriotas.

¿Y usted qué opina?