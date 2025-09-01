Quedó fuera de la Copa Centroamericana y no podrá jugar en el torneo de sí importa, la Copa de Campeones de la Concacaf.

El volante argentino Mariano Torres señala que han sido dos duros golpes cae ante Alajuelense y despedirse del ámbito internacional. Sin embrago asegura que no bajaran los brazos.

¿Qué resume de lo que han vivido?

“Ha sido una semana complicada para nosotros, quedar fuera del campeonato centroamericano, no lo queríamos y ahora perder un clásico después de 4 años duele. Queríamos estar en el primer lugar y no lo conseguimos. Tenemos que corregir, estamos dolidos y tristes. A nadie le gusta perder un clásico, pero nos vamos a levantar y seguir luchando, porque estamos en el equipo más grande y no nos vamos a permitir bajar los brazos”.

¿Es una crisis o un bache?

“Recién me hicieron la misma pregunta, ustedes lo pueden interpretar como quieran. Estamos dolidos por la situación, tanto del partido entre semana como en el clásico, pero lo que sé es que nos vamos a levantar. Tengo mucha confianza en este equipo. Debemos mejorar y corregir mucho y lo vamos a hacer. No podemos bajar los brazos y debemos dejarlo todo para conseguir otro campeonato”.

¿Quién tiene más responsabilidad?

“Yo siempre asumo las responsabilidades. Cuando ganamos y cuando perdemos digo que hay más parte de responsabilidad de los jugadores. Siempre dije lo mismo y no voy a decir otra cosa. Dentro de la cancha debemos tomar mejores decisiones. No estamos tomando las correctas y eso lo debemos corregir para que el equipo se vea mejor. Sé que nos vamos a levantar y seguiremos luchando por esta camiseta”.