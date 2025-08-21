Priscilla Jaikel, cuñada del exfutbolista Bryan Ruiz, abrió su corazón en redes sociales al responder algunas preguntas de sus seguidores sobre la difícil etapa que vive su familia, tras el diagnóstico de cáncer de su hermana, Carolina Jaikel.

“Estamos bien, agarrados de Dios. Sintiendo y agradeciendo cada oración que hacen por ella. Ella es increíble y su propósito y su testimonio inmenso”.

Los seguidores también quisieron saber cómo se ha sentido ella personalmente y cómo mantiene su fortaleza emocional en medio de la situación y más aún porque es madre de un bebé.

“Tengo momentos donde siento miedo, me siento triste, ansiosa… pero en general me siento bien y la sonrisa no se me apaga porque es imposible dejar de sonreír cuando vemos milagro tras milagro, cuando el amor por Caro se desborda y cuando tenemos infinitas cosas por las cuales agradecer”.

Días atrás durante la celebración del Día de las Madres, la empresaria compartió que se sentía sumamente agradecida por la familia que tenía, la cual estaba llena de amor y compuesta por personas que admira profundamente.

Además, Jaikel continúa compartiendo en su cuenta de Instagram tiernos momentos familiares, llenos de cariño y unión, donde reflejan cómo valoran cada instante y se apoyan mutuamente frente a la adversidad.