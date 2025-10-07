La diputada oficialista, Pilar Cisneros, se refirió este martes a la solicitud de levantamiento de la inmunidad del Presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles, por parte del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).

Cisneros afirmó que esta era una prueba más de como funciona “la institucionalidad de la casta política que ha dominado a sus anchas a este país en beneficio propio”.

“Ahora sí cabe preguntarse, ¿estaremos ante un intento de golpe de Estado institucional contra el presidente más popular de la historia de Costa Rica? ¿Por qué no puede el tribunal seguir investigando sin levantarle el fuero al presidente Chávez?”, cuestionó Cisneros.

La diputada también apuntó contra los militantes de los partidos Liberación Nacional, del Frente Amplio y del Partido Acción Ciudadana.

Cisneros también puso en tela de duda la rapidez y eficiencia que se tiene en este tipo de casos contra el presidente, lo que considera contrario a años anteriores.

“¿Qué hizo el tribunal cuando Óscar Arias decía una y otra vez que había llegado el momento de que una mujer gobernara Costa Rica? ¿Y quién era la única candidata? Laura Chinchilla. ¿Pidieron levantarle el fuero a Óscar Arias? No, por supuesto”, recordó.

La diputada afirmó que espera que los diputados tengan “la sabiduría para seguir protegiendo la democracia”.