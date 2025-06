Las estafas bancarias siguen en aumento en Costa Rica, lo cual deja pérdidas millonarias y afecta la vida de las víctimas.

Jerome Loría estuvo 3 semanas en coma por un accidente de tránsito en el año 2017. Allí perdió una pierna y fue pensionado por discapacidad.

Jamás imaginó que por ingresar a un link falso se quedaría sin su dinero del Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias (ROP) y el Fondo de Capitalización Laboral (FCL).

La situación afectó a Jerome más allá de lo financiero, pues asegura que aunque es fuerte psicológicamente, la estafa lo hizo sentirse mal.

“Yo pretendía comprar ciertas cosas para continuar con mi vida después de haber sufrido el accidente, haber perdido una pierna y haber estado tanto tiempo en coma. No pude comprarlas, ni compartir con mis hijas”, comentó.

“Afortunadamente, puedo decir que soy una persona fuerte mentalmente, sin embargo, el robo sí me dolió”

Gina Sibaja es politóloga y profesora universitaria. Su vida cambió por completo al convertirse en una de las 4 mil víctimas de estafas informáticas bancarias que cada año reporta el país.

Ella fue víctima de una estafa al intentar entrar al Sistema Integrado de Compras Públicas (Sicop).

A Sibaja le rebajaron más de ₡10 millones al llenar unos formularios para ingresar a la plataforma.

La víctima asegura que duró varias horas en una llamada con un supuesto ayudante, hasta que recibió notificaciones de transacciones bancarias de su tarjeta de crédito.

Se realizaron hasta 11 movimientos de extra-financiamiento con cifras que superaron los ₡10 millones.

“Me sentí deprimida, tuve pensamientos suicidas. Afortunadamente, aparecieron un grupo de personas, de amigas cercanas, que me dieron contención y hasta dinero me depositaron”, explicó.

“El banco no me recibió hasta que fuera al OIJ. Llegué y me di cuenta de lo que había pasado. Yo ni sabía que existía el método de extra-financiamiento (…) Ese año fue poco productivo, tuve muchísimos problemas de salud“, comentó la víctima.

Esta situación generó en Sibaja depresión y pensamientos suicidas. “Me sentí tonta”.

Ella explica que recibió ayuda monetaria de algunas personas cercanas a ella para poder pagar una parte de la deuda que aún mantiene.

En Costa Rica, miles de personas son víctimas de estafas informáticas: de la noche a la mañana sus cuentas bancarias aparecen vacías.

El drama que se vive va rodeado de dolor y angustia. Datos del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) revelan que durante el 2024 las estafas bancarias afectaron a más de 4 mil personas.

El problema se agrava cuando las víctimas coinciden en que hay entidades financieras que solo “se lavan las manos” y las denuncias terminan en nada.

¿Dónde y cómo ocurren las estafas?

San José es la provincia con más casos de estafas desde 2020 a marzo de 2025, con más de 13 mil casos, seguida de Alajuela con 3.325, según datos del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

A nivel de cantones, el cantón central de la capital es que más casos acumula.

Cantón Central de San José – 3.787 casos

Pérez Zeledón – 1.873 casos

Cantón de Alajuela – 1.422 casos

Cantón Central de Heredia – 1.071 casos

Principales modalidades

Las estafas bancarias se dividen en modalidades:

Estafa con tarjeta – 22.055 delitos

Otros fraudes – 2.796 delitos

Cambio de cheque – 363 delitos

Estafa con cheque – 161 delitos

Uso vía internet, cargos sin consentimiento y descuido, son tres de las principales submodalidades de estafas bancarias con más delitos reportados, según datos del OIJ de los últimos 5 años.

Víctima de estafa bancaria perdió la vida producto de una depresión

Gaudi Solano es una mujer viuda, quien perdió a su esposo en 2021 desde que fueron víctimas de estafa bancaria.

La situación desencadenó una depresión en su esposo, donde debido a este caso, 5 meses después del robo del dinero, el hombre falleció.

“Mi esposo pierde la vida 5 meses después de una gran depresión que estaba sufriendo. En ese momento yo quedé muy mal”, relató Solano.

“Le habían indicado que le iban a dar una nueva tarjeta para mayor protección. Le dijeron que no le iban a pedir ningún dato, ninguna clave. El único pecado que se cometió, fue contestar esa llamada”, comentó Gaudi.

La estafa ocurrió después de que el hombre contestó una llamada de un falso agente, una de las principales modalidades de estafa.

Durante la noche y madruga posterior a dar información, sus cuentas se vaciaron.

“Yo también me sentí culpable, fue mucho sufrimiento. Cuesta mucho salir de ahí”, mencionó la mujer.

Víctimas de estafas se unen e impulsan polémico proyecto de ley

Miles de personas son víctimas de estafas bancarias año a año de distintas formas como llamadas falsas, ingresar a links fraudulentos o incluso, al ingresar a las aplicaciones de los bancos.

Ante este panorama, un grupo de personas víctimas de estafa aquejan la falta de empatía y responsabilidad por parte de las entidades bancarias, por lo que buscan una respuesta ante su problema.

Esta agrupación denominada “Gente Estafada en los Bancos de Costa Rica” tiene como objetivo dar apoyo a las víctimas y promover una ley para dar responsabilidad a las entidades bancarias.

Una de las principales líderes del movimiento, Carmen Rojas, también fue víctima de estafa y perdió hasta ₡9.7 millones en 2022.

Rojas fue estafada después de recibir una llamada telefónica de un supuesto agente, quien tenía toda la información de la víctima.

Ante esta situación, Carmen impulsó este grupo donde más personas son víctima.

“Es inadmisible que si uno llega como víctima, nos tratan despectivamente. No hay un mínimo de empatía, no hay un mínimo de amabilidad con las víctimas”, resiente Rojas.

La situación llevó a este grupo de ciudadanos a presentar un proyecto de ley mediante iniciativa ciudadana.

El proyecto denominado Ley de Protección a las Personas Consumidoras en la Custodia de su Dinero que Administra Cualquier Entidad Financiera en Costa Rica ya sea Pública o Privada, Autorizada para este Fin, ahora es liderado por el diputado Óscar Izquierdo, jefe de fracción del Partido Liberación Nacional (PLN).

La iniciativa pretende que las personas víctimas de estafas electrónicas y que acudan a la vía judicial tras sufrir la sustracción de los recursos de sus cuentas bancarias, puedan resolver su situación ante la falta de regulaciones y de normativa en esta materia.

Izquierdo mencionó sobre el avance de este proyecto en la corriente legislativa.

Asociación de bancos pasó de descalificar proyecto de estafas a felicitar víctimas y diputados

La Asociación Bancaria Costarricense (ABC) pasó de descalificar un proyecto ley sobre estafas a felicitar víctimas y diputados en cuestión de 19 días.

Se trata de un polémico proyecto de ley que busca proteger a las víctimas de estafas y darle mayor responsabilidad a los bancos.

El 3 de abril, la ABC por medio de Rodrigo Cubero, asesor económico de la entidad, dijo que el proyecto era una “medida simplista, irresponsable y riesgosa“.

19 días después, el 22 de abril, Mario Gómez, asesor jurídico de la ABC, dijo en el programa. Asiento Extra que “la ABC está de acuerdo en que se actualice la legislación” y además felicitó a los promotores del proyecto.

“Felicito a los diputados de la Comisión de Asuntos Jurídicos y a los señores consumidores que tuvieron la iniciativa. Definitivamente, la legislación hay que actualizarla”, expresó Gómez.

Le roban los ahorros y cae en depresión postparto

Danixa Brenes es una mujer que fue víctima de estafa bancaria mientras se encontraba en labores de parto en medio de una cesárea de emergencia.

Los hechos ocurrieron en 2023, cuando Brenes se encontraba en el quirófano y a los dos días de recuperación, encontró sus cuentas sin dinero.

“Fue traumatizante para mí. Una ansiedad increíble, tenía que dejar a mi bebé para ir a poner la denuncia”, dijo la víctima.

Ella había ahorrado durante los 9 meses de embarazo, su esposo estaba desempleado y al ingresar a su cuenta a los días de tener a su bebé, sus cuentas estaban vacías.

Esta situación le desencadenó una depresión postparto, asegura.

“Correos vienen, correos van y al final lo que responden (los bancos) es ‘usted dio información sensible’“, relató la víctima.

¿Cómo sucedió?

Danixa se encontraba en labores de parto, por lo cual comenta que es imposible haber brindado información, ya que no respondió ninguna llamada, no brindó ningún pin ni nada similar.

Ella revisó el dinero ahorrado para su bebé recién nacida y estaba en 0.

Aparentemente, un estafador, ya conocido por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), le matriculó una cuenta como favorita y se transfirió los ahorros y el aguinaldo de la víctima.

Evolución del crimen

El fiscal Miguel Ramírez, Jefe de la Unidad de Cibercrimen del Ministerio Público, explicó que los delitos informáticos han evolucionado.

Por ejemplo, al inicio se usaban páginas y estafas de mala calidad, pero ahora usan mecanismos mucho más elevados que simulan sitios de servicios públicos: bancos, municipalidades y marchamos.

“Cada vez que hay un tema, sale a flote una página falsa”.

Fiscal Miguel Ramírez

“Pueden comprar la ubicación del link de ellos, del dominio y ponerlo de primeros, ha mejorado a tal punto que inclusive el marco de la tecnología utilizada es tan fina que usted no distingue fácilmente visualmente una imagen de una página de la otra”, explicó Ramírez.

El especialista del Ministerio Público advirtió que son que obligan a prestar atención.

“Ahí sí tenemos que tener una prevención, una culturalización. ¿Están nuestros adultos mayores, nuestra gente vulnerable en esa capacidad?”, reflexionó.