Estafa más común entre los ticos la aplican vía telefónica 

Autoridades lanzan una advertencia a la población sobre las modalidades de estafa que con mayor frecuencia están afectando a los costarricenses y que, en muchos casos, generan pérdidas de millones.

Entre las modalidades que más preocupan al Organismo de Investigación Judicial (OIJ) destaca una nueva estafa telefónica dirigida inicialmente a comercios y que ahora también se ha extendido a casas de habitación.

Los delincuentes llaman a empleados o trabajadoras domésticas y les hacen creer que deben pagar un supuesto trámite urgente o entregar joyas, dinero en efectivo u otros artículos para resolver un aparente problema del propietario de la vivienda o del negocio.

De acuerdo con investigadores de la Sección Especializada contra Estafas y Fraude Registral, en el programa “OIJ

a su servicio” los delincuentes aprovechan la confianza de las víctimas, las presionan para actuar de inmediato y utilizan ofertas demasiado atractivas para convencerlas de entregar dinero o bienes de valor.

Según el OIJ, los estafadores logran mantener incomunicadas a las víctimas al hacerlas permanecer en dos llamadas simultáneas, lo que impide que puedan contactar a sus jefes o familiares para confirmar la información.

Incluso, utilizan videollamadas para observar el interior de las viviendas y dirigir a las personas hasta los lugares donde podrían encontrarse objetos de valor. Las pérdidas reportadas van desde ¢100 mil hasta más de ¢20 millones, además de casos en los que las víctimas aseguran haber entregado bienes valorados en decenas de miles de dólares.

Otra modalidad frecuente corresponde a las falsas agencias de viajes. En estos casos, los delincuentes promocionan paquetes turísticos con precios muy por debajo del mercado a través de redes sociales.

Las víctimas realizan pagos durante varios meses y, cuando llega la fecha del viaje, descubren que la empresa desapareció o nunca existió.

Los investigadores recomiendan verificar que la empresa tenga trayectoria, revisar comentarios de otros clientes, confirmar que cuente con cédula jurídica y, de ser posible, comprobar si está registrada ante las entidades turísticas correspondientes antes de realizar cualquier pago.

También alertan sobre las falsas financieras que ofrecen préstamos con requisitos mínimos y tasas de interés muy bajas.

Una vez que la persona recibe la aprobación del supuesto crédito, los estafadores solicitan depósitos por conceptos de garantías, gastos notariales o seguros. Después de realizar varios pagos, el dinero nunca es entregado.

Las autoridades insisten en que ninguna entidad financiera seria exige depósitos previos para desembolsar un préstamo y recomiendan acudir únicamente a instituciones reconocidas y con oficinas físicas.

Otra estafa que continúa dejando víctimas es la de alquileres falsos. Los delincuentes publican viviendas atractivas en redes sociales y solicitan un adelanto para apartarlas. Sin embargo, cuando la persona acude a conocer el inmueble descubre que nunca estuvo en alquiler y que fue engañada.

Ante este panorama, los investigadores hicieron un llamado a la población para desconfiar de las ofertas que parecen demasiado buenas, cuestionar cualquier solicitud de dinero, verificar siempre la identidad de quien realiza el contacto y confirmar la información antes de efectuar depósitos o entregar bienes.

“Aprendan a preguntar, aprendan a desconfiar. Es su dinero y su patrimonio”, fue el principal mensaje de los especialistas del OIJ, quienes recordaron que ante cualquier duda, las personas pueden comunicarse con la institución antes de convertirse en una nueva víctima de estafa.