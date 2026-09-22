Estados Unidos y Groenlandia firmarán este martes el acuerdo sobre seguridad

Fecha de publicación: 22 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 22 de septiembre de 2026

(EFE). Estados Unidos, Dinamarca y Groenlandia firmarán este martes el acuerdo sobre seguridad que garantiza la presencia militar estadounidense permanente en la isla ártica, confirmó la Casa Blanca.

El presidente estadounidense, Donald Trump; la primera ministra danesa, Mette Frederiksen; y el primer ministro groenlandés, Jens-Frederik Nielsen; rubricarán el documento a las 10.40 horas de Nueva York (14.40 GMT), en los márgenes de la Asamblea General de la ONU.

Aunque se desconoce el contenido íntegro del pacto anunciado el viernes pasado por Trump, este otorgaría a Estados Unidos una presencia militar permanente en la isla y vetaría el acceso de Rusia y China, al tiempo que respetaría la soberanía de Dinamarca sobre el territorio autónomo y el derecho de autodeterminación de Groenlandia.

Trump, que en su primer mandato (2017-2021) ya estuvo interesado en este territorio autónomo danés, generó a principios de este año una fuerte tensión con Groenlandia, Dinamarca y el resto de socios de la OTAN al sugerir la posibilidad de hacerse militarmente con la isla.

Actualmente, Estados Unidos solo mantiene en Groenlandia la base espacial de Pituffik —la antigua base de Thule—, tras décadas de reducción de su presencia. Las autoridades danesas han señalado que esa disminución respondió a una decisión de Washington.

Un acuerdo de defensa de 1951, modificado en 2004 para incluir a Groenlandia, ya concede a Estados Unidos amplias prerrogativas para establecer nuevas zonas de defensa en la isla ártica.