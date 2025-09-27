(Washington, AFP). El presidente de Colombia, Gustavo Petro, aterrizó este sábado en Bogotá, después de que Estados Unidos cancelara su visa al acusarlo de “actos imprudentes e incendiarios” durante una manifestación propalestina en Nueva York, al margen de su participación en la Asamblea General de Naciones Unidas.

El mandatario izquierdista es uno de los más duros críticos de la ofensiva israelí en Gaza, y califica de “genocida” a su primer ministro, Benjamin Netanyahu.

“Se manifestó en las calles de Nueva York e hizo un llamado a los soldados estadounidenses a desobedecer órdenes y a incitar a la violencia. Revocaremos la visa (…) debido a sus actos imprudentes e incendiarios“, indicó el Departamento de Estado sobre Petro en la red social X

El propio presidente colombiano compartió un video en el que se le ve hablando en español con un megáfono ante una manifestación en Nueva York, llamando a “las naciones del mundo” a aportar soldados para un ejército “más grande que el de Estados Unidos”.

“¡Pido a todos los soldados del ejército de los Estados Unidos que no apunten a la humanidad con sus rifles. ¡Desobedezcan la orden de (el presidente Donald) Trump! ¡Obedezcan la orden de la humanidad!”, exclamó también.

Una fuente de la Presidencia colombiana confirmó a la AFP que Petro viajaba en un avión hacia Bogotá el viernes por la noche.

“Llegué a Bogotá y me encuentro que ya no tengo Visa a EEUU”, escribió poco después el mandatario en su cuenta de X, en la madrugada del sábado hora local de Colombia.

“El que no se haya permitido la entrada a la Autoridad Palestina y el que se me quite la visa por pedirle al ejército de EEUU y de Israel que no apoyen un genocidio, que es un crimen contra la humanidad toda, demuestran que el gobierno de EEUU ya no cumple con el derecho internacional”, añadió Petro en X, donde también se dirigió en tono irónico al presidente norteamericano Donald Trump.

“No volveré a ver el Pato Donald, por ahora, eso es todo”, escribió el dirigente izquierdista.

El mandatario dijo previamente que tiene la ciudadanía italiana, por lo que no necesitaría un visado para entrar en Estados Unidos.

Su ministro del Interior, Armando Benedetti, reaccionó a la decisión en redes sociales y dijo que se debería haber revocado el visado del primer ministro israelí Netanyahu, en lugar del de Petro.

“Pero como el imperio lo protege”, toma represalias “con el único presidente que fue capaz de decirle la verdad en su cara”, aseguró el funcionario.

“Le quitan la visa porque fue de los pocos presidentes que en la ONU se atrevió a denunciar el genocidio contra Palestina”, añadió Benedetti.