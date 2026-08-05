Estados Unidos quita visa a embajadora brasileña

Washington (AFP) Estados Unidos anunció que revocó la visa a la actual embajadora brasileña en Washington, Maria Luiza Ribeiro Viotti, debido a la falta de beneplácito para su embajador nominado ante Brasilia.

La presidencia de Brasil calificó horas después la medida como una “escalada de medidas hostiles” por parte del gobierno de Donald Trump.

La decisión no implica que Ribeiro Viotti deba abandonar el país. La funcionaria puede permanecer en Estados Unidos a la espera de que se supere el impasse diplomático, explicó un alto responsable del Departamento de Estado en conferencia telefónica con periodistas.

“No es lo mismo que expulsar a la persona fuera del país. Significa que puede permanecer aquí pero sin visa, y que su visa será restablecida si se restablece la situación y le dan beneplácito a nuestro embajador escogido”, señaló la fuente diplomática bajo condición de anonimato.

“Si va a haber limitaciones para los diplomáticos de una de las partes, se aplicarán de manera recíproca. Dicho esto, esa no es la situación en la que estamos interesados”, insistió.

Fuentes diplomáticas brasileñas consultadas por la AFP rehusaron confirmar si la embajadora, en el cargo desde 2023, sigue en la capital estadounidense. El 22 de julio participó en un evento en Washington.

Trump eligió el 1° de junio a una destacada personalidad republicana del estado de Florida, Daniel “Danny” Perez, como nuevo embajador en Brasilia.

Su confirmación ante el Senado ha quedado postergada por la falta de ese “plácet” que dan los gobiernos anfitriones, antes de recibir a un embajador.

La fuente diplomática del Departamento de Estado explicó a los periodistas que el gobierno Trump comprendió que ese beneplácito “probablemente será retrasado hasta después de las elecciones” presidenciales brasileñas.

Brasilia, de su lado, “repudió” la medida y la calificó como “parte de una escalada deliberada de medidas hostiles contra Brasil, motivadas por razones ideológicas”, en una nota divulgada por la presidencia.

Según el derecho internacional, Estados Unidos debió haber esperado el visto bueno del gobierno brasileño antes de hacer pública la candidatura de Perez, que se encuentra “en análisis”, detalla el mensaje.