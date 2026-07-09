Estados Unidos lanza nuevos ataques contra Irán

Teherán (AFP) Estados Unidos lanzó nuevos ataques contra Irán luego de la promesa del presidente Donald Trump de “golpear duro” a la república islámica.

Aunque Trump ordenó la retaliación contra Teherán por los ataques a barcos en el estrecho de Ormuz, también dijo que espera que la nueva andanada de bombardeos acabe pronto y dejar la puerta abierta a nuevas conversaciones.

Las fuerzas estadounidenses “han comenzado a llevar a cabo ataques adicionales contra Irán para reducir aún más su capacidad de amenazar la libertad de navegación en el estrecho de Ormuz”, señaló el Mando Central de Estados Unidos en X.

Washington “responsabiliza a Irán por la reciente agresión injustificada contra el transporte comercial”, indicó.

La agencia de noticias iraní IRNA dijo que se escucharon explosiones en las ciudades portuarias de Bandar Abás, Konarak y Chabahar.

“Esto es en represalia por el bombardeo de barcos de ayer por parte de Irán. Si vuelve a ocurrir, será mucho peor”, escribió Trump en redes sociales junto a una imagen de un aparente bombardeo en un sitio iraní.

Antes de ordenar los ataques, el presidente estadounidense había dicho que el cese al fuego con Irán había terminado. Los mediadores Pakistán y Catar pidieron una desescalada, así como Naciones Unidas.

El estrecho de Ormuz sigue siendo un punto crítico en el conflicto de Oriente Medio, que comenzó a finales de febrero con ataques estadounidenses e israelíes que mataron a Alí Jamenei, líder supremo de Irán.

Teherán quiere controlar el estrecho de Ormuz mediante el cobro de tasas, y ha advertido que atacará a los barcos que no respeten los corredores autorizados.

Desde junio, la república islámica está en negociaciones con Washington para encontrar una solución duradera al conflicto. Los bombardeos atribuidos a Irán contra al menos tres embarcaciones en los últimos días desencadenaron una ofensiva estadounidense contra objetivos iraníes el martes. Teherán respondió atacando a países del Golfo, aliados de Washington.

“Por lo que a mí respecta, ha terminado”, declaró Trump el miércoles durante la cumbre de la OTAN en Turquía, al ser preguntado sobre si la tregua con Irán seguía en pie.

El secretario general de la ONU, António Guterres, instó a “tomar medidas inmediatas para desescalar” y a reanudar el diálogo.

Irán dijo que su ministro de Relaciones Exteriores, Abás Araqchi, y el primer ministro catarí hablaron por teléfono el miércoles y “resaltaron la importancia de usar los medios diplomáticos para resolver los problemas regionales”.