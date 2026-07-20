Estados Unidos lanza nuevos ataques contra Irán

Washington (AFP) Estados Unidos lanzó una serie de nuevos ataques contra Irán, después de informar de las primeras muertes de militares estadounidenses desde que se reanudaron las hostilidades con la república islámica. En la octava noche consecutiva de bombardeos, Estados Unidos atacó instalaciones militares iraníes, así como de “las fuerzas del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica que lanzaron ataques contra miembros de las fuerzas estadounidenses en Jordania el 17 de julio”, señaló el Mando Central de Estados Unidos para Oriente Medio (Centcom) en un comunicado.

El ejército estadounidense anunció el sábado la muerte de dos militares, los primeros desde la reanudación de las hostilidades del 7 de julio, y la desaparición de un tercero en “ataques con misiles y drones” atribuidos a Irán el viernes en Jordania.

El Centcom anunció después el domingo que un miembro del servicio murió en el norte de Irak durante la detonación controlada de un artefacto sin explotar procedente de un dron iraní derribado.

Estas muertes elevaron a 17 el número confirmado de militares estadounidenses fallecidos desde que Estados Unidos e Israel lanzaron la guerra con una oleada de ataques contra objetivos iraníes el 28 de febrero. Del lado iraní, las agencias de prensa Mehr y Tasnim informaron, al mismo tiempo, de ataques estadounidenses en Sirik, un puerto situado frente al estrecho de Ormuz, en el sur del país.

La agencia oficial Irna dio cuenta de un “ataque militar enemigo estadounidense cerca de Hajiabad”, en la misma provincia meridional de Hormozgán.

Entre los objetivos alcanzados, también estuvo la central nuclear en construcción en Darkhovin, en el suroeste del país, informó más tarde la Organización de Energía Atómica iraní.

Tras el ataque, el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) llamó a la “moderación”, pero afirmó que no hay riesgos radiológicos. La amenaza de una guerra abierta se cierne sobre Oriente Medio. Kuwait y Bahréin afirmaron haber sido objeto de ataques iraníes el domingo. También sonaron las sirenas en Amán, la capital de Jordania.

Las autoridades kuwaitíes anunciaron que una central eléctrica y una planta desalinizadora habían sido atacadas, lo que provocó un incendio en algunas instalaciones, según las autoridades.

Las sirenas de alerta sonaron en Bahréin, sede de la Quinta Flota estadounidense, donde el mando castrense dijo que sus defensas aéreas “confrontaron, interceptaron y destruyeron varios ataques aéreos traicioneros de Irán”.

El viceministro de Asuntos Exteriores de Irán, Kazem Gharibabadi, afirmó en X que Teherán “tomará las medidas apropiadas para defender sus intereses nacionales y su seguridad”.