Estados Unidos lanza nueva ola de ataques contra Irán

El ejército de Estados Unidos dijo el domingo que había comenzado una nueva ola de ataques contra Irán por novena noche consecutiva.

“Los ataques seguirán degradando las capacidades militares iraníes utilizadas para atacar buques comerciales y marinos civiles que transitan por el estrecho de Ormuz”, dijo el Comando Central estadounidense en una publicación en X.

Ataques “para honrar a estadounidenses muertos”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó el domingo que los últimos ataques militares contra Irán se estaban llevando a cabo en honor a los miembros de las fuerzas armadas estadounidenses muertos en los últimos días.

“Los golpeamos muy duro otra vez esta noche, y lo hicimos en honor a probablemente tres, probablemente tres grandes patriotas”, declaró Trump a los periodistas al regresar a Washington tras la final de la Copa del Mundo.

Trump dijo que “nos sentimos muy mal” cuando le preguntaron sobre las bajas militares, y añadió que quienes murieron estaban luchando para que “Irán no pueda tener un arma nuclear”.