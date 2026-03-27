Los costos que genere la llegada de migrantes a Costa Rica, tras el acuerdo firmado por Estados Unidos con el país, serían asumidos por el gobierno norteamericano.

Así lo dio a conocer el ministro de Seguridad, Mario Zamora, durante una entrevista en programa “Desde Buena Mañana” de Extra Radio 92.3 FM y Extra TV.

El acuerdo firmado recientemente entre ambas naciones permitirá la llegada de hasta 25 migrantes de otras nacionalidades deportadas de Estados Unidos.

El jerarca explicó que el país aún afina la logística de ingreso, atención y retorno, en medio de cuestionamientos sobre el manejo, condiciones y justificación de esta cooperación bilateral.

A continuación, un extracto de la entrevista realizada al ministro de Seguridad.

¿Cuándo llegarán los primeros migrantes?

Aún no hay una fecha definida, ya que el Gobierno se encuentra en reuniones operativas para precisar la logística de ingreso, atención y retorno.

¿Por qué Costa Rica recibirá a estas personas?

El acuerdo surge como una colaboración humanitaria ante la saturación del sistema migratorio de Estados Unidos, que actualmente tiene dificultades para procesar y repatriar a personas en condición irregular.

Costa Rica busca agilizar el retorno de estas personas a sus países de origen, reduciendo tiempos de espera.

¿Vendrán niños solos o núcleos familiares?

El Gobierno ha manifestado interés en recibir núcleos familiares completos. No obstante, las condiciones específicas de ingreso serán definidas por Costa Rica. Esto significa que el país establecerá los criterios bajo los cuales se acepten a las personas.



Mario Zamora, ministro de Seguridad

¿Dónde se alojarán?

Los migrantes no estarán detenidos. Se contempla hospedarlos en hoteles cercanos a aeropuertos, albergues o centros como el Catem, dependiendo del plan operativo. Su estancia será corta, mientras se coordina su retorno a los países de origen.

¿Tendrán libertad de movimiento?

Sí. Las personas podrán movilizarse libremente dentro del territorio nacional, ya que no estarán en condición de detención.

Sin embargo, habrá coordinación con equipos encargados de su atención para facilitar su proceso de tránsito y salida del país.

¿Quién cubrirá los gastos?

El gobierno de Estados Unidos asumirá el 100% de los costos, incluyendo alojamiento, alimentación, logística y eventuales gastos médicos.

Esto implica que Costa Rica no tendrá que destinar recursos propios para la atención de estas personas.

¿Por qué EE.UU. no los envía directo a sus países?

Esto responde a una saturación operativa en el sistema migratorio estadounidense. Costa Rica colabora para agilizar los procesos y reducir los tiempos de permanencia en centros de detención.

Se trata de una cooperación bilateral basada en apoyo mutuo entre ambos países.

¿Es una imposición de Estados Unidos?

No. El Gobierno asegura que el acuerdo es completamente voluntario y que Costa Rica mantiene el control total sobre su aplicación.

El memorándum permite decidir cuántas personas recibir, cuándo hacerlo e incluso suspender la cooperación.

¿Cómo se verifica que no tengan antecedentes?

Las autoridades revisan expedientes y utilizan bases de datos internacionales como Interpol, FBI y DEA para detectar posibles alertas o antecedentes.

Esto permite filtrar y garantizar mayor seguridad en el proceso.

El Gobierno mantiene en marcha la coordinación operativa para concretar la llegada de estos migrantes en las próximas semanas, mientras el acuerdo continúa generando debate en distintos sectores.

Las autoridades insisten en que se trata de una medida voluntaria, controlada por Costa Rica y orientada a agilizar procesos humanitarios, en un contexto de cooperación bilateral con Estados Unidos.