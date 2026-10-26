Estado propone aumento salarial del 1,70% para el sector privado

Fecha de publicación: 26 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 26 de octubre de 2026

El Gobierno propuso un aumento general del 1,70% en los salarios mínimos del sector privado para 2027.

La propuesta fue presentada este lunes ante el Consejo Nacional de Salarios por la ministra de Trabajo y Seguridad Social, Mercedes Flores, y la viceministra del Área Laboral, Adriana Benavides.

El planteamiento incluye ajustes adicionales para dos categorías ocupacionales: trabajo doméstico y técnico medio en Educación Diversificada, correspondiente a los colegios técnicos profesionales.

Para el trabajo doméstico, el Gobierno propuso un incremento adicional del 4,186693%, con el objetivo de continuar el proceso de igualdad salarial. En el caso de los técnicos medios en Educación Diversificada, solicitó un ajuste adicional del 0,88768%, que se sumaría al aumento general.

Sectores plantearon distintos porcentajes

En las audiencias anteriores, la representación empleadora propuso un aumento general del 1,70%.

Por su parte, las organizaciones sindicales presentaron dos propuestas: una de incremento del 1,70% y otra del 2,23% para todas las ocupaciones.

Con la presentación del planteamiento estatal concluye el período de audiencias de los tres sectores ante el Consejo Nacional de Salarios.

La fijación del ajuste está prevista para el miércoles 28 de octubre y el aumento entrará en vigencia el 1 de enero de 2027.