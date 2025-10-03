El panorama financiero de las universidades públicas se encuentra en un momento delicado y lleno de incertidumbre, lo que limita su capacidad de proyectar objetivos a mediano y largo plazo. Entre 2019 y 2024, el Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) se redujo en un 4,73% en términos reales.

Como consecuencia, cuatro de las cinco universidades públicas ya no logran cubrir con sus ingresos corrientes el total de sus gastos, lo que en 2024 representa un faltante promedio del 5%.

Así lo señaló el Décimo Informe del Estado de la Educación (EE), el cual destacó la urgencia de retomar las negociaciones cada cinco años, tal y como lo establece la Constitución Política en su artículo 85, la cual describe que el Estado dotará de patrimonio a las universidades, asimismo que se debe negociar cada cinco años.

“Urge a retornar a negociaciones quinquenales del FEES para garantizar certidumbre financiera, poder planificar de forma estratégica, promover reformas de gestión orientadas a buscar mejores resultados. y, en particular, para las metas de expandir cobertura, calidad y pertinencia”, describe el escrito.

Según la investigación presentada por los investigadores del Programa Estado de la Nación (PEN), este es parte de los desafíos prioritarios para impulsar la educación superior.

Es importante recordar que el aumento acordado para el 2026 fue de un 1%, lo que equivale a un FEES total de más de ¢296 mil millones.

¿Qué dicen los candidatos?

Diario Extra consultó a los candidatos presidenciales sobre este panorama, de cara a quienes aspiran asumir las riendas del país desde Zapote durante el próximo cuatrienio, de 2026 a 2030. Cabe destacar que algunos postulantes no respondieron al cierre de esta edición.

Laura Fernández

PPSO

Por discutir

“Yo participé en todas las negociaciones del FEES durante esta administración y puedo afirmar con certeza que existe un desgaste innecesario al tener que repetir este proceso cada año. Considero que perfectamente podría negociarse un monto para todo el periodo de gobierno, siempre y cuando se establezcan metas claras y alcanzables”, señaló.

Ariel Robles

FA

Se apega a la Constitución

“Quinquenal es lo que manda la Constitución Política. En el último periodo, la negociación anual ha sido un desgaste para el gobierno y para las universidades, especialmente para las casas de enseñanza”, enfatizó.

Juan Carlos Hidalgo

PUSC

Quinquenal con matices

“Una negociación anual implica mucha ‘bulla’ política. Es un desgaste cada año. Sin embargo, creo que es importante que se respete el valor adquisitivo del Fondo. Hay que seguir la métrica de la inflación. Yo me decanto por la negociación quinquenal para evitar ese desgaste, pero lo voy a valorar”, expresó.

Claudia Dobles

Coalición Agenda Ciudadana

Quinquenal o bianual

“Lo ideal, lo que nosotros tenemos como visión país es que regresemos a las negociaciones de manera quinquenal. Esto es importante porque les permite a las universidades poder planificar mejor. Dicho esto, bajo un panorama aún incierto desde el punto de vista económico, estamos analizando como nos movemos hacia quinquenal con el compromiso de revisar la posibilidad de iniciar con una negociación bianual”.

Fernando Zamora

PNG

Quinquenal

“El principio rector de toda negociación en materia educativa debe basarse en la solidaridad y en la proporcionalidad con respecto a los distintos niveles y sectores del sistema costarricense. En ese sentido, consideramos que un plan de negociaciones quinquenal resulta más adecuado, ya que brinda mayor estabilidad a la educación”.

Natalia Díaz

Unidos Podemos

Por discutir

“Ese es un tema que tendrá que discutirse, pero yo me lamento que siempre se centre en temas de cuanto es el aumento, si es con la inflación o si es un poco más. Creo que la discusión tiene que ir más allá y valor inclusive reformas. A raíz de lo que hemos visto en los últimos años, yo quiero enfocarme en el tema del INA”.

Claudio Alpízar

Esperanza Nacional

Plurianual

“Las universidades deben tener la tranquilidad de saber con qué recursos contarán cada año para poder planificar también el desarrollo de sus diferentes actividades de investigación, docencia y extensión”, apuntó.