Tras la presentación del Presupuesto Nacional 2026, que asciende a ¢12,8 billones y representa un crecimiento del 3,1% respecto al ejercicio 2025 (¢12,4 billones), el ministro de Hacienda, Rudolf Lücke, informó que ¢200 mil millones de ese aumento se destinarán a educación.

Según el jerarca, este monto equivale al 5% del Producto Interno Bruto (PIB), muy por debajo de lo que establece el artículo 78 de la Constitución Política y de lo recomendado por los investigadores del Décimo Informe Estado de la Educación (EE).

Según dicho informe, para reparar el sistema educativo en un escenario ideal se requeriría destinar el 8,5% del PIB exclusivamente a educación.

Solo universalizar el currículo completo en primaria, incluyendo contratación de personal y construcción de infraestructura, demandaría aproximadamente 1,6 puntos del PIB.

A esto se suman las inversiones necesarias para atender órdenes sanitarias en cientos de centros educativos, que implican al menos 1,3 puntos adicionales.

Solo estas dos medidas representan un 2,94% del PIB en inversión urgente, más de la mitad del incremento asignado para el próximo año.

¿Qué dice el Gobierno?

Desde el Poder Ejecutivo, se indicó que alcanzar la meta constitucional para educación es complicado y no se ajusta a la realidad fiscal actual.

“Es muy difícil lograrlo sin un incremento en impuestos o una reducción significativa del gasto, lo que podría afectar a distintas instituciones. Esto implicaría el cierre de unas 20 instituciones o elevar la deuda pública por encima del 60% del PIB”, explicó Lücke.

Un criterio similar expresó el ministro de Educación, José Leonardo Sánchez, quien señaló que otra alternativa sería que el Banco Central de Costa Rica (BCCR) imprimiera más dinero. Sin embargo, advirtió que esta medida generaría inflación en el país.

Presupuestos anteriores

Para 2025, el Ministerio de Educación Pública (MEP) recibió un presupuesto equivalente al 4,9% del PIB, el más bajo de los últimos 10 años. El monto total asignado fue de ¢12,4 billones, ¢200 millones menos que en 2024, cuando se otorgaron ¢12,63 billones.

Para 2017 lo destinado fue de 7,5% del PIB, el porcentaje más alto en los últimos 40 años.