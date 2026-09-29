Estadio “Lito” Pérez recibirá mejoras en sus graderías

Fecha de publicación: 29 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 29 de septiembre de 2026

El alcalde de Puntarenas, Randall Chavarría, confirmó que procederán a las remodelaciones de las graderías este, oeste y norte del estadio Miguel “Lito” Pérez.

El proceso de contratación de la empresa que llevará a cargo estos arreglos ya se encuentra en el Sistema Integrado de Compras Públicas (Sicop) y se espera que las obras finalicen dentro de cuatro meses.

“Esperamos que este proceso de contratación en todo el proceso de adjudicación y las mejoras de estas tarden alrededor de 3 a 4 meses para tener las graderías este, oeste y norte en su capacidad total”, expresó.

Actualmente, el Puntarenas FC utiliza el estadio a una capacidad reducida, lo cual representa una cantidad menor en cuanto a ingresos de taquilla.

La idea de la Municipalidad es que el próximo año puedan intervenir la gradería sur para tener todas en plenitud de condiciones.

“Ya empezamos a pensar y trabajar para que en el próximo año la gradería sur también sea una realidad mediante el proceso de contratación que tenemos que hacer en el año 2027”, afirmó Chavarría.

De esta licitación también saldrá el cumplimiento de todas las órdenes sanitarias pendientes con el Ministerio de Salud.