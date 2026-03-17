Estacionarse mal sale caro: 5 mil sanciones en lo que va del 2026

Fecha de publicación: 29 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 29 de septiembre de 2026

El Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) detalló que el estacionamiento indebido se encuentra en el segundo puesto de las conductas más sancionadas.

Según datos de la institución, solo en el primer bimestre de este 2026, un total de 5.057 conductores recibieron una multa de ¢61.000 por esta conducta.

En muchas ocasiones, los congestionamientos viales se deben a vehículos mal parqueados, e inclusive algunas colisiones se han generado por la forma incorrecta de estacionar.