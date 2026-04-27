“Estábamos almorzando y tardaron en servirnos”: por esta razón el oficialismo se ausentó del plenario

A 3 días del cierre del actual período constitucional, la Asamblea Legislativa no sesionó este lunes debido a la falta de quórum, lo que enterró la posibilidad de que hoy se discutiera el expediente 25.400, sobre la denuncia contra el diputado de Alvarado por presunto hostigamiento sexual contra la exdiputada, Marulin Azofeifa, de ese mismo partido.

La diputada oficilista, Pilar Cisneros aseguró que el motivo por el cual su fracción no asistió se debió a que fueron a almorzar cerca del Congreso, se tardaron en servirles y que se percataron cinco minutos antes.

“El grupo entero, los ocho, nos fuimos a almorzar a un restaurante cerca de la Asamblea Legislativa. Tardaron en servirnos y cuando nos dimos cuenta eran cinco para las 3:00 p.m. Y por más que corrimos, no llegamos a tiempo”, dijo Cisneros.

A la sesión acudieron 34 diputados, mientras el quórum constitucional para sesionar es de 38.

La diputada oficialista cuestionó también la ausencia de otros diputados, como el jefe de fracción del Partido Liberación Nacional (PLN), Óscar Izquierdo, y la liberacionista, Alejandra Larios, quienes tampoco asistió a la sesión.