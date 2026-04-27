En vivo: Extraditan a “John Cadenas”

El costarricense José Johnny Angulo Fernández, conocido como “John Cadenas”, es extraditado esta tarde a Italia, luego de que el tribunal autorizara su entrega a ese país europeo.

La decisión fue emitida por el Tribunal Penal del II Circuito Judicial de la Zona Sur, con sede en Corredores, en respuesta a una solicitud formal presentada por la República Italiana dentro de un proceso de extradición.

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Como parte de la resolución, se estableció un plazo de 40 días para que las autoridades italianas concreten el traslado del requerido. En caso de no cumplirse este procedimiento dentro del tiempo estipulado o de no solicitarse una prórroga conforme al tratado vigente entre ambos países, el imputado podría quedar en libertad.

El fallo también señala que el gobierno italiano brindó garantías formales sobre las condiciones judiciales del proceso. Entre ellas, que no se le impondrá cadena perpetua y que cualquier eventual condena no superará los 50 años de prisión, en apego a los límites establecidos por la legislación costarricense.

Asimismo, se deberá tomar en cuenta el tiempo que Angulo Fernández ha permanecido en prisión preventiva en Costa Rica, así como el periodo de traslado bajo custodia.