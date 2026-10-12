Esta sería la causa del deslizamiento ocurrido en Grecia

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Un botadero clandestino sería el causante del deslizamiento ocurrido este sábado 10 de octubre por la tarde en el distrito de Bolívar, ubicado en Grecia.
Así lo indicó a Grupo Extra Edwin Zamora, copropietario del centro gastronómico Los Bambúes, ubicado en esta zona del occidente.
Según Zamora, la acumulación de basura en ese botadero, sumada a las fuertes lluvias de las últimas horas, proporcionó el movimiento de tierra.
El alcalde de Grecia, Donald Quesada, comentó a Grupo Extra que investigarán las causas del incidente, así como la denuncia del botadero clandestino.
Quesada indicó que este lugar está cerrado hace más de seis años y no debería ser usado para arrojar basura en la zona.