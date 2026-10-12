Esta sería la causa del deslizamiento ocurrido en Grecia

Fecha de publicación: 12 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 12 de octubre de 2026

Un botadero clandestino sería el causante del deslizamiento ocurrido este sábado 10 de octubre por la tarde en el distrito de Bolívar, ubicado en Grecia.

Así lo indicó a Grupo Extra Edwin Zamora, copropietario del centro gastronómico Los Bambúes, ubicado en esta zona del occidente.

Según Zamora, la acumulación de basura en ese botadero, sumada a las fuertes lluvias de las últimas horas, proporcionó el movimiento de tierra.

Posición Municipal:

El alcalde de Grecia, Donald Quesada, comentó a Grupo Extra que investigarán las causas del incidente, así como la denuncia del botadero clandestino.

Quesada indicó que este lugar está cerrado hace más de seis años y no debería ser usado para arrojar basura en la zona.