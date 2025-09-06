La Selección mayor de fútbol de Costa Rica no pasó de un empate en su visita al Estadio Nacional de Nicaragua, en Managua. Me pueden decir que las diferencias se han acortado pero la Tricolor tenía que ganar sí o sí. Y empezamos ganando pero nos terminan empatando y empezamos mal en la recta final de la eliminatoria de la Concacaf. No es solo empatar, sino que desde el minuto 53 ellos jugaron con un hombre menos, ante la expulsión de Jason Coronel.

Pitaron y a jugar

El juego empezó con la incertidumbre de qué iba a suceder con los cientos de aficionados que no pudieron entrar a ver el juego, mientras tenían entrada en mano.

Apareció una escuadra local queriendo jugar por los costados del terreno de juego y evitando pasar por zona de volantes. Algunas de sus jugadas eran con picardía y velocidad. Los muchachos del “Piojo” Herrera respondían con un fútbol más elaborado, en un juego de mucho roce, con faltas en ambas oncenas.

Una de las opciones más claras la tuvo en sus piernas el orgullo de la Isla de Chira. Adrián Alonso Martínez se va por la zona izquierda y se mete al área. Al final no puede anotar, pero el cuadro tico seguía buscando la victoria.

Fue un juego intenso.



La acción más reluciente en la escuadra local la tuvo Junior Arteaga, quien había jugado en nuestro país con el equipo de Santa Ana. Cobro de tiro libre y el balón pasa muy cerca del arco defendido por Keylor Navas.

Con el marcador 0 a 0 terminó la primera parte, a la espera de que en la complementaria subiera el nivel del cotejo.

Pizarra y jalón de orejas

Miguel Herrera dio su sermón y a la vez socó clavijas, había que seguir tocando, pero con una orquesta más afinada. Al minuto 53 sale expulsado Jason Coronel por una falta ante Martínez y empieza otro partido.

Muy pronto los nuestros respondieron moviendo las redes de la cabaña enemiga. Se cobró tiro de esquina y el cuero llegó al área. Alexis Gamboa brinca bien y se lleva a Barrera y Niño. Conecta de cabeza para irse a celebrar el gol que tanto esperábamos. Alegría para los ticos y estábamos enmudeciendo todo Managua.

A partir del minuto 73 Juan Pablo Vargas y Carlos Mora chocan con Ariel Arauz. El central señala falta de Vargas y es Byron Bonilla el que anota desde los 11 pasos. Tiro a mano derecha de Keylor Navas y se empata el encuentro.

Ahora vamos obligados este martes ante Haití en La Sabana. Un cuadro haitiano que viene de empatar de local contra Honduras, en un 0 a 0.