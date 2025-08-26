En las últimas horas, trascendió que Anschutz Entertainment Group (AEG) sería el grupo estadounidense interesado en invertir en el Deportivo Saprissa.

La noticia generó ilusión entre la afición morada; sin embargo, en lo interno del club desmintieron la versión. Fuentes altamente confiables consultadas por Extra Deportes aseguraron que, al día de hoy, no existe ninguna propuesta ni oferta sobre la mesa.

¿Es Anschutz Entertainment Group (AEG), dueño del LA Galaxy de la MLS, uno de los grupos que estaría interesado en invertir en el Saprissa?



Una fuente confiable dentro del club me dice que no. A HOY no hay ninguna propuesta ni oferta sobre la mesa. Además, no se ha avanzado de… pic.twitter.com/QE7W7kIaYQ — Jason Arce (@jason_arce14) August 26, 2025

Además, de los grupos que han mostrado interés en llegar, ninguno ha avanzado de manera seria. Incluso, se le consultó puntualmente a la fuente si “AEG” es uno de los posibles inversionistas y la respuesta fue un categórico no.

No obstante, las próximas horas podrían ser claves para definir algún acercamiento con otros interesados, aunque de momento la directiva de Horizonte Morado no ha recibido ninguna propuesta formal.