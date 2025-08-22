Si está pensando en ingresar a la Universidad de Costa Rica (UCR), uno de los primeros pasos es presentar la Prueba de Aptitud Académica (PAA), que es requisito obligatorio para aspirar a la mayoría de las carreras.

Conocer cómo funciona este examen, qué documentos necesita y cómo se prepara puede marcar la diferencia en su desempeño y en sus posibilidades de ingreso.

La PAA evalúa habilidades generales de razonamiento. Esto significa que no se requieren conocimientos avanzados de matemáticas, español u otras materias, más allá del nivel de noveno año de educación general básica.

La mejor preparación es desarrollar hábitos de lectura y practicar ejercicios de lógica y comprensión. Existen materiales impresos y en línea para practicar, como folletos y libros con ejercicios de prueba, que ayudan a familiarizarse con el tipo de preguntas que aparecen en el examen.

Para realizar la prueba, que dará inicio el próximo 11 y 12 de octubre, ya debió haber pagado un arancel anual que varía según si desea que la prueba se considere solo en la UCR o también en la Universidad Nacional.

El día del examen debe presentarse con un documento de identificación válido con fotografía, como cédula, TIM, pasaporte o carné de estudiante.

Para realizar dicho examen, solo se permite llevar lápices de grafito negro número 2 y un borrador; otros objetos, incluidos teléfonos, relojes inteligentes, calculadoras o alimentos, están prohibidos.

La prueba tiene una duración de una hora y 50 minutos y todas las respuestas deben registrarse en la Hoja para respuestas, ya que el folleto de examen no cuenta para la calificación.

Las calificaciones del colegio son muy importantes: en la UCR representan el 50 % del Promedio de Admisión, mientras que la nota obtenida en la PAA aporta el otro 50 %.

Este promedio determina la condición de “elegible” y el orden de prioridad para ingresar a la carrera elegida.

Es decir, aunque obtenga una buena nota en la PAA, también es clave mantener un buen desempeño académico durante la secundaria.

Si tiene alguna necesidad educativa especial, la UCR ofrece adecuaciones tras la valoración de cada caso.

Estas pueden incluir tiempo adicional, folletos en letra ampliada, lectores de pantalla o acompañamiento con un lector-escribiente.

Es fundamental solicitar estas adecuaciones con antelación y presentar la documentación que respalde la necesidad.

Tenga en cuenta que tener un promedio alto no garantiza automáticamente el ingreso.

El acceso a carrera depende del concurso de ingreso, los cupos disponibles y, en algunos casos, de pruebas de aptitud específicas para ciertas carreras.

Si no logra ingresar a su primera opción, puede optar por otras carreras según sus intereses vocacionales y el procedimiento de cada universidad.

Así que, prepararse con antelación, conocer los requisitos, respetar las normas durante la prueba y entender cómo se calcula el promedio de admisión son pasos clave para aumentar sus posibilidades de ingresar a la carrera que desea en la Universidad de Costa Rica.

Práctica de la Prueba de Aptitud

Si desea realizar una práctica de la Prueba de Aptitud Académica, puede ingresar a los folletos y prácticas en línea a través del sitio web de la UCR o bien, a https://www.paa.iip.ucr.ac.cr/practicaenlinea/.

Esas pruebas tienen preguntas o problemas similares a los del examen de admisión, además.