Esta playa destaca entre las más higiénicas del país

Playa Blanca, ubicada en Punta Leona, sobresale como una de las playas con mejor calidad de agua de Costa Rica, de acuerdo con el exdirector del Laboratorio Nacional de Aguas del AyA, Darner Mora Alvarado, quien aseguró que los análisis microbiológicos realizados durante casi 30 años descartan la presencia de contaminación por aguas residuales.

El especialista explicó que los monitoreos efectuados desde 1996 hasta abril de 2025 reflejan niveles inferiores a una unidad de coliformes fecales por cada 100 mililitros de agua, lo que la ubica entre las playas más limpias del país. Según indicó, si existieran descargas de aguas residuales al mar, estas se verían reflejadas en los estudios, situación que, afirmó, nunca ha ocurrido.

Las declaraciones surgen luego de cuestionamientos realizados por la Municipalidad de Garabito sobre la calidad ambiental de Playa Blanca. Sin embargo, Mora sostuvo que esos señalamientos no cuentan con respaldo técnico.

“Playa Blanca tiene la virtud de estar entre las playas más higiénicas del país. Si existiera una descarga de aguas residuales al mar, los análisis microbiológicos lo reflejarían claramente, y ese no es el caso. Los resultados obtenidos desde 1996 hasta abril de 2025 son contundentes y no existe contaminación”, afirmó.

Actualmente, Playa Blanca cuenta con la máxima distinción de cinco estrellas blancas del Programa Bandera Azul Ecológica (PBAE), reconocimiento que certifica la excelencia en aspectos como la calidad del agua, la gestión de residuos, la seguridad para los visitantes, la accesibilidad y la educación ambiental.

Además, Punta Leona lidera desde hace tres décadas los comités del Programa Bandera Azul Ecológica en Playa Blanca, Playa Mantas y Playa Limoncito, desarrollando acciones enfocadas en el manejo adecuado de residuos, la prevención de descargas al mar, actividades de educación ambiental y la protección de los ecosistemas costeros.

El gerente general de Punta Leona, Miguel Fernández, señaló que mantener estos estándares requiere un trabajo constante.

Más allá de la calidad de sus aguas, Playa Blanca alberga un humedal marino de alto valor ecológico, declarado de interés nacional desde 1994. Este ecosistema sirve como sitio de anidación para la tortuga lora y, desde 2024, cuenta con un programa de protección y conservación de esta especie.

Las autoridades también recordaron que Playa Blanca es de libre acceso y tránsito, por lo que cualquier visitante puede disfrutar de este destino.