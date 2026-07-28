“Esta medalla es para toda Costa Rica”

La taekwondista costarricense Neshy Lindo volvió a demostrar que es una de las grandes figuras de la región al conquistar la medalla de oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026. La nacional defendió con éxito el título obtenido hace tres años, tras derrotar 2-1 a la cubana Tamara Robles en la final.

En semifinales, Lindo ya había dado muestras de su gran nivel al vencer con autoridad 2-0 a la guatemalteca Fabiola Villegas, asegurando así su presencia en la disputa por el oro.

Tras el combate, en entrevista con Grupo Extra, la bicampeona centroamericana y del Caribe reconoció que llegó a la competencia con mucha presión por tener que defender el título, pero supo transformar esos nervios en motivación.

“La verdad sí sentía mucha presión, pero todo eso hay que canalizarlo y respirar hondo. Gracias a Dios se pudo dar el resultado. Venía a defender el título y estoy muy contenta por el trabajo realizado. Ha sido un año bastante difícil, pero gracias a Dios se pudo sacar la tarea”, expresó.

Foto: Issac Villalta

Las lágrimas que derramó al finalizar el combate fueron el reflejo de todo el esfuerzo acumulado durante años de preparación.

“Esas lágrimas eran de pura felicidad, de saber que todo el sacrificio que he hecho durante todos estos años se vio reflejado hoy al ganar por segunda vez consecutiva la medalla de oro”, comentó.

Lindo también aprovechó para agradecer a quienes la han acompañado durante su carrera, especialmente a su entrenador, Carlos Salas y a todas las personas que la apoyaron desde Costa Rica.

Finalmente, dedicó la medalla a las personas más importantes de su vida.

“Esta medalla es para mi familia, para mi mamá, especialmente para mi abuela y para mi profesor. También es para toda Costa Rica. Gracias a todos los que se levantaron temprano para apoyarme; esta medalla también es de ustedes”, concluyó emocionada.