Esta fue una dura pero Real bofetada

Fecha de publicación: 28 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 28 de octubre de 2026

París, Francia, AFP. – Un gol del colombiano Luis Díaz puso cordura en medio del delirio del Allianz Arena, donde el Bayern Munich derrotó 4-3 al Real Madrid en cuartos de la Champions, mientras que el Arsenal, verdugo del Sporting de Portugal, será el único representante del fútbol inglés en las semifinales de la máxima competición europea.

Así pues, en semifinales, el Atlético de Madrid, se medirá con el Arsenal, mientras que el vigente campeón de la Champions y actual líder de la Ligue 1 francesa, el PSG, lo hará ante el puntero de la Bundesliga, el Bayern Munich.

El Real Madrid verá esos duelos por televisión, a pesar de que su mística en esta competición a punto estuvo de darle resultado tras la derrota en el Bernabéu por 2-1 en la ida ante el gigante bávaro.

Cinco goles antes del descanso

Los madrileños se adelantaron en el marcador hasta en tres ocasiones. Tras solo 37 segundos de iniciado el partido aprovecharon un enorme error en la salida del balón de Manuel Neuer y Arda Güler con un remate de zurda perfecto abrió la cuenta. Y el internacional turco firmó su doblete casi a la media hora de juego con un magnífico lanzamiento de falta a la escuadra (29’).

La primera parte resultó una oda a la locura, con un Bayern que empató en el minuto seis por medio de Aleksandar Pavlovic y luego por su goleador, Harry Kane (38’), con su gol 50 de la temporada con el club bávaro.

Antes del descanso, en un contraataque rápido de Vinicius, Kylian Mbappé volvió a poner al Real Madrid por delante (42’) en el partido y en tablas la eliminatoria. Pero tras la expulsión de Eduardo Camavinga por doble amarilla (86’) llegó la doble bofetada a las esperanzas merengues; primero por medio de Luis Díaz (89’) y después de Olise (90+4’).

El Bayern, que ha dejado en el baúl de los malos recuerdos las cuatro eliminaciones consecutivas en Champions a manos del Real Madrid (2014, 2017, 2018 y 2024), disputará la 22ª semifinal de su historia en la máxima competición europea y puede seguir soñando con un séptimo título continental.

El Arsenal, por su parte, que busca su primera Orejona, se metió entre los cuatro mejores de Europa, aunque perseguido por las dudas, después de empatar 0-0 en el Emirates Stadium, en Londres, con el Sporting de Portugal.

Arsenal sigue sin perder

Líder de la Premier League, aunque cada vez con menor margen respecto a un Manchester City al que se enfrentará el domingo, el Arsenal pudo al fin dar una alegría a su afición. Los Gunners aún están a tiempo de hacer historia, como reclamaba un tifo desplegado en uno de los fondos del recinto del norte de Londres en los prolegómenos del partido ante el Sporting.

Y son el último equipo inglés en liza en la competición europea más prestigiosa de los seis que iniciaron la fase de grupos. Pero los Gunners no pudieron despejar las dudas que les rodean en las últimas semanas. Arsenal sigue sin perder en esta Champions (10 victorias y 2 empates) y peleará con el Atlético por estar en Budapest el 30 de mayo, en la que sería su primera final de Champions 20 años después de la perdida ante el FC Barcelona en 2006.