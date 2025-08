El querido presentador Ítalo Marenco vive sus últimos días frente a las cámaras del canal que fue su casa por tanto tiempo.

Actualmente, en su periodo de preaviso, el conductor no solo está cerrando una etapa profesional, sino también dejando una promesa muy especial antes de decir adiós.

“Una forma responsable cuando uno está pasando este tipo de procesos es hacer un preaviso. Aquí estoy, abrazándome con todo el mundo en el canal y me prometí no llorar esta semana porque ha sido difícil. Pero ustedes, Dios y mi familia me han bendecido”, expresó en sus redes sociales.

Aunque todavía no se ha anunciado la fecha exacta de su última aparición en pantalla, el presentador continuará unos días más al aire, mientras se despide poco a poco de su equipo, sus seguidores y del público que lo ha acompañado fielmente.