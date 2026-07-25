Esta fue la planificación de la “Operación Némesis”

La captura de Alejandro Arias Monge, alias “Diablo”, fue el resultado de una operación que comenzó a prepararse varios días antes, requirió el despliegue de unos 70 oficiales y terminó con cerca de 2.500 impactos de bala contabilizados en la vivienda ubicada en San Bernardino de Sarapiquí.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) denominó el dispositivo “Operación Némesis”, en referencia a una figura de la mitología griega asociada con el restablecimiento del orden.

“Esta operación la denominamos Némesis, que es una diosa de la mitología griega y, dentro de otras cosas, a la que queremos hacer alusión es la diosa que restablece el orden”, explicó Michael Soto, director interino del OIJ.

Según Soto, el nombre representa el objetivo de recuperar el orden en distintas comunidades afectadas por las estructuras criminales investigadas.

“Es un tema de restablecer el orden en varias zonas del país donde ha habido alguna problemática importante por estas personas”, añadió.

En una conferencia de prensa, el Fiscal General, Carlos Díaz, confirmó que el Ministerio Público solicitará la prisión preventiva.

Tres dispositivos terminaron en un mismo lugar

Inicialmente, el OIJ mantenía tres dispositivos separados para localizar a Arias Monge, a Jonathan Pérez Méndez, alias “Tan”, y a Rodney Ríos Socondrillo, conocido como “Coco Guácimo”.

Sin embargo, las labores de investigación permitieron determinar que los tres sospechosos se encontraban en una misma propiedad.

El sitio representaba un reto para los investigadores porque se trataba de una vivienda ubicada en medio de una propiedad rural y boscosa, con una extensión aproximada de entre 3 mil y 4 mil metros cuadrados.

La ubicación les permitía a las personas dentro de la casa observar movimientos desde los cuatro puntos cardinales, por lo que el OIJ tuvo que estudiar cuidadosamente la forma de acercarse.

Vigilancia permanente con drones

Uno de los principales obstáculos era el sistema de vigilancia que utilizaba el grupo.

De acuerdo con el OIJ, los sospechosos mantenían constantemente un dron en el aire para detectar cualquier movimiento policial en los alrededores.

En la vivienda había dos drones de alta tecnología y mientras uno vigilaba el perímetro, el otro permanecía abajo para cambiarle la batería.

Después intercambiaban las aeronaves para mantener la vigilancia.

Los agentes aprovecharon precisamente el momento en que bajaron uno de los drones y preparaban el otro para ejecutar el ingreso.

“Tuvimos que aprovechar el instante y el nivel de precisión de la operación para que, en el momento que bajaba uno para preparar la batería y subir el otro, ese fue el minuto que aprovechamos y no pudieron subirlo”, detalló Soto.

Dos anillos y agentes en los cuatro costados

La intervención comenzó después de las 5 a. m., en medio de problemas climáticos y complicaciones de desplazamiento por el cierre de la ruta 32 en el cerro Zurquí.

El OIJ estableció un primer anillo integrado por los grupos tácticos encargados de ingresar a la propiedad.

En un segundo anillo permanecían otras autoridades y equipos de apoyo.

2.500 impactos de bala

Cuando el equipo táctico avanzó hacia la casa, los ocupantes respondieron con armas de alto poder. El intercambio de disparos se prolongó durante aproximadamente 45 o 50 minutos.

Tras controlar el lugar, el OIJ realizó una inspección para dimensionar la intensidad del enfrentamiento.

“Se contaron 2.500 impactos por arma de fuego en la habitación, tanto desde adentro como desde afuera; es decir, disparos de ellos y disparos de afuera hacia adentro”, indicó Soto.

Entre el armamento localizado había fusiles AK-47, AR-15 y un FAL, además de pistolas, cargadores y cientos de cartuchos. Soto advirtió que algunas de esas armas tenían la capacidad de atravesar los chalecos utilizados por los oficiales.

En la operación participaron aproximadamente 70 funcionarios. El costo preliminar fue calculado por el OIJ en unos ¢50 millones, considerando viáticos, combustible, municiones y otros gastos relacionados con los días de vigilancia y la intervención.