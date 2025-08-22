Los rumores no surgieron de la nada. Desde hace algún tiempo, seguidores y medios notaron señales que apuntaban a un posible distanciamiento entre Justin y Hailey Bieber.

La ausencia de ambos en eventos sociales, sus gestos fríos frente a las cámaras y mensajes en redes con tono enigmático hicieron crecer la idea de que el matrimonio podría estar atravesando una posible crisis.

Personas cercanas al entorno de la pareja han confirmado que, aunque no ha habido separación formal, sí han pasado por momentos complejos en su vida conyugal, sobre todo en los últimos meses.

Según reveló la reconocida revista Page Six, todo estaría vinculado a la más reciente producción discográfica del canadiense: el álbum “Swag”, un proyecto que habría absorbido por completo la atención del cantante.

“Cuando trabaja en música, Justin se encierra por completo en el estudio. Nada más existe para él, y eso ha afectado la dinámica con Hailey”, compartió una fuente cercana a la pareja.

Y aunque Hailey habría intentado manejar la situación con calma y comprensión, la distancia emocional terminó por cobrarle factura.

La también modelo y empresaria habría sentido la presión de tener que encargarse sola de ciertas responsabilidades familiares, especialmente ahora que ambos se están adaptando a una nueva faceta como padres del pequeño Jack Blues.

La buena noticia es que, con el lanzamiento oficial de “Swag” y el éxito que ha tenido entre sus fans, Justin habría retomado un poco el equilibrio emocional, permitiéndose reconectar con su entorno afectivo y reparar los vínculos en casa.