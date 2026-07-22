Esta es la sanción a Mariano Torres tras expulsión en la Recopa

El Tribunal Disciplinario de la Federación Costarricense de Fútbol impuso una sanción de dos partidos al capitán del Deportivo Saprissa, Mariano Torres, luego de la expulsión que sufrió en la final de la Recopa frente al Club Sport Herediano.

El volante argentino recibió la tarjeta roja después de una fuerte entrada sobre Emerson Bravo. El árbitro Steven Madrigal cambió su decisión inicial tras revisar la jugada en el VAR y determinó que la acción ameritaba la expulsión luego de una fuerte entrada al jugador florense.

La roja dejó al conjunto morado con un hombre menos durante todo el segundo tiempo, situación que complicó sus opciones en el compromiso. Finalmente, Saprissa cayó 1-0 ante Herediano, que se quedó con el título de la Recopa y también se llevó la Supercopa

Con esta resolución, Torres deberá cumplir dos encuentros de suspensión en las competiciones organizadas por la Federación Costarricense de Fútbol (FCRF). No estará este viernes ante Pérez Zeledón y se pierde también la fecha 2, donde los morados se miden a San Carlos en Ciudad Quesada, si los norteños pueden pagar sus deudas pendientes.

Juan Diego Córdoba Leandro

Colaborador de Grupo Extra