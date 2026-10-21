Esta es la sanción a Jafet Soto tras expulsión ante Pérez Zeledón

Fecha de publicación: 21 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 21 de octubre de 2026

El Tribunal Disciplinario de la Federación Costarricense de Fútbol (FCRF) dio a conocer las sanciones correspondientes a la jornada 12 del Torneo de Apertura 2026 de UNAFUT.

Entre las resoluciones destaca la sanción al técnico del Club Sport Herediano, Jafet Soto, quien fue expulsado durante el partido ante Pérez Zeledón.

El Tribunal determinó imponerle un partido de suspensión y una multa de ₡150.000, de conformidad con el artículo 36 inciso 1) del Reglamento Disciplinario del Fútbol de la Primera División.

Según la resolución, Soto incurrió en una “conducta relacionada con desobedecer las órdenes del cuerpo arbitral, interpelar o reclamar de manera airada, pedir explicaciones, aplaudir o realizar gestos cuestionando de forma irrespetuosa una decisión arbitral, ya fuera de aprobación o reproche, incluso en forma de burla“.

El Tribunal tomó en consideración que se trata de la primera vez durante el torneo en que el árbitro reporta este tipo de comportamiento por parte del estratega florense.

Por esta sanción, Jafet Soto deberá cumplir un partido de suspensión y pagar la multa económica establecida.

Otra de las sanciones importantes de la jornada fue la impuesta al jugador del Herediano, Gerson Torres, quien vio la tarjeta roja en el encuentro frente al Club Sport Cartaginés.

El futbolista recibió dos partidos de suspensión y una multa de ₡250.000, de acuerdo con el artículo 37 inciso 3), luego de ser expulsado por juego brusco grave estando el balón en disputa.

Al igual que en el caso de Soto, el Tribunal señaló que es la primera vez en el presente torneo que Torres es expulsado por esta conducta.