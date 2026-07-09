Esta es la razón del fallecimiento de Bonnie Tyler

La música internacional está de luto. La cantante galesa Bonnie Tyler, una de las voces más reconocidas del pop y el rock de los años 80, murió a los 75 años, según confirmó su familia mediante un comunicado publicado este 9 de julio en su página web oficial.

“La familia y el equipo de Bonnie están desconsolados al anunciar que Bonnie falleció inesperadamente anoche en un hospital de Portugal como resultado de la enfermedad por la que estaba siendo tratada”, señala el mensaje, en el que además solicitaron privacidad para afrontar este difícil momento. Muere Bonnie Tyler: famosa cantante del “Eclipse Total Del Amor”

La intérprete de éxitos como “Total Eclipse of the Heart” y “Holding Out for a Hero” permanecía hospitalizada desde hacía varias semanas luego de ser sometida a una cirugía de emergencia por una perforación intestinal.

De acuerdo con medios británicos, la artista comenzó a sufrir fuertes dolores abdominales mientras se encontraba en Portugal, donde tenía una segunda residencia. Tras ser trasladada a un hospital en Faro, los médicos detectaron la perforación intestinal y la operaron de urgencia. Posteriormente presentó complicaciones e incluso permaneció en coma inducido durante parte de su tratamiento.

Bonnie Tyler. Foto: EFE.

Aunque logró despertar semanas después, su estado continuó siendo delicado debido a una grave infección derivada de la intervención, situación que finalmente provocó su fallecimiento.

Su última presentación tuvo lugar el 19 de marzo en Londres. Días después debía continuar con su gira, pero los conciertos fueron aplazados y posteriormente cancelados debido a su estado de salud.

Nacida como Gaynor Hopkins en Gales, Bonnie Tyler construyó una carrera de casi cinco décadas y se convirtió en una de las artistas más emblemáticas de los años 80 gracias a su inconfundible voz rasposa, que surgió tras una operación en sus cuerdas vocales en 1976. Canciones como “Total Eclipse of the Heart”, “Holding Out for a Hero”, “It’s a Heartache” y “Lost in France” la consolidaron como una figura inolvidable de la música internacional.